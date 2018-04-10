Türk Usta Sistemi ile Gelişti İngiltere'ye İhracata Başladı

Türkiye'den Avrupa'ya boya ihracatı olmadığını çünkü Türk boya üreticilerinin çoğunun Avrupalı ortağı olduğunu söyleyen Akın Akçalı, "Biz Permolit olarak İngiltere pazarına ihracata başlıyoruz. Rekabet gücümüz yüksek. Boyalarımız çok kaliteli. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.