HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Türk Telekom Stadyumu'nda karton taraftarlar yerlerini aldı

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında Türkiye Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada karton taraftarlar tribündeki yerlerini aldı.

Türk Telekom Stadyumu'nda karton taraftarlar yerlerini aldı
21.06.2020 21:24 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:33

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında Türkiye Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada karton taraftarlar tribündeki yerlerini aldı.

Süper Lig'de seyircisiz oynanan karşılaşmalar için Galatasaray 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyası başlatmıştı. Kampanya, kombine sahiplerine özel indirim ile 123 TL'den, genel satış için 149 TL satış sunuldu. Sarı-kırmızılı taraftar da bu kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep FK ile oynanan maçta yaklaşık 6 bin karton taraftarlar Türk Telekom Stadyumu tribünlerindeki yerlerini aldı. Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen ile ocakta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın fotoğrafları da yer aldı. Galatasaray, korona virüs sürecinde büyük emekleri olan sağlık çalışanları da unutmadı onların fotoğraflarını da tribünlere koydu.

Ayrıca kartonların içerisinde Teknik Direktör Fatih Terim'in torunları ile futbolcuların çocuklarının fotoğrafları da bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Spor
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor Spor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Önce G.Saray, sonra G.Antep! İnanılmaz fırsatlar kaçtı Spor
Önce G.Saray, sonra G.Antep! İnanılmaz fırsatlar kaçtı
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu Spor
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Spor
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi Spor
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik...
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Bülent Turan Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Alişan Murat Boz Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Kadın Kavga Ankara
Şu an buradasınız: Türk Telekom Stadyumu'nda karton taraftarlar yerlerini aldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 21:33:37. #1.14#
title