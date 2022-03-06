Türk Telekom'dan görme yetersizliği yaşayan vatandaşlara sosyal sorumluluk projesi

Türk Telekom'un az gören çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesi 'Günışığı'nın yeni dönemi başladı. Bugüne kadar erken müdahale eğitimleriyle az gören çocukların hayatına dokunmayı amaçlayan şirket, başta gazi ve yaşlılar olmak üzere görme yetersizliği yaşayan her yaştan bireyi ve eğitimcileri projeye dahil ediyor.

Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği 'Günışığı' projesinin yeni dönemi, başta gazi ve yaşlılar olmak üzere görme kısıtı olan her yaştan bireyin de projeye dahil edilmesiyle genişletildi. Eğitimler ücretsiz ve halka açık olarak düzenleniyor.

GAZİLER, YAŞLILAR VE EĞİTİMCİLER DE PROJEYE DAHİL EDİLDİ

Türk Telekom, ilk kez 2014'te başlattığı proje ile görme oranı yüzde 1 ila yüzde 10 arasında olan ve yasal olarak görme engelli çocuklara erken müdahale eğitimi vererek, okula devam etmelerine destek oldu. Yeni dönemde kapsamı genişletilen projeyle, görme yetersizliği yaşayan gazi ve yaşlılar olmak üzere görme kısıtı olan her yaştan bireye ve eğitimcilere 8 ay boyunca toplam 320 çevrim içi eğitim verilecek.

5 BİN KİŞİYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Günışığı projesi ile bugüne kadar 81 ilde az gören 1000 çocuğa destek olunduğu bildirildi. Yeni dönemde çevrim içi düzenlenen haftalık eğitim programlarıyla 5 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Herkese açık ve ücretsiz düzenlenecek bu eğitimlerin katılım bilgilerine Türkiye'ye Değer (http://www.turkiyeyedeger.com.tr/) ve EyDer (https://ey-der.com/) web sitelerinden ulaşılabiliyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel