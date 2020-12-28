Türk Telekom farklı kazandı

Türk Telekom, Petkim Spor'u 18 sayı farkla 89-71 yenerek ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 9'uncu galibiyetini aldı.

Türkiye'yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Liginde başarıyla temsil eden Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Petkim Spor'u ağırladı.

Konuk ekip ilk çeyreğe önde başlarken, ilk 6 dakika 17-10'luk konuk ekip üstünlüğü ile geçildi. Konuk ekip, çeyreğin bitimine 9 saniye kala Ege Arar'ın elinden bulduğu basketle ilk periyotu 21-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Samet Geyik'in ve Kylie Wiltjer'in sayılarıyla giren Türk Telekom 7-0'lık bir seri yakaladı ve durumu 21-19'a getirdi. Karşılaşmada 14'üncü dakika 24-24 eşitlikle geçilirken bu dakikadan sonra Türk Telekom oyunun hakimi olan taraf oldu. Boyalı bölgede etkili olan başkent temsilcisi peş peşe bulduğu sayılarla skor üstünlüğü aldı ve soyunma odasına 46-34 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte Türk Telekom Sam Dekker'ın ve Kylie Wiltjer'ın çizgi dışından kaydettiği sayılarla farkı açan Türk Telekom final çeyreğine 71-56 önde girdi.

Son bölümde maçı koparan başkent temsilcisi müsabakadan 89-71 galip ayrıldı. Türk Telekom'da Sam Dekker 25 sayı ve 3 ribaund ile oynarken Kyle Wiltjer 23 sayı ve 14 ribaund ile maçın en değerli oyuncusu oldu. Nick Johnson 17 sayı ve 9 asist ile galibiyette rol oynadı. Türk Telekom bu sonuçla ING Basketbol Süper Ligindeki 9'uncu galibiyetini alırken, 4'üncü sıradaki yerini korudu.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ozan Çakar, Özge Şentürk

Türk Telekom: Johnson 17, Muhammed Mustafa Baygül 13, Dekker 25, Wiltjer 23, Eric 4, Samet Geyik 4, Can Korkmaz 3,

Aliağa P.: Vasiliauskas 5, Wimbush 15, Zack 15, Dorukhan Engindeniz 12, Hummer 11, Ege Arar 8, Ray, Boran Güler 2, Canberk Kuş 3

1. Periyot: 13-21

Devre: 46-34

3. Periyot: 71-56 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı