Türk Telekom Ceo'su Doany Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Konuştu

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, Türkiye'de yerel teknolojilerin gelişmesi için teknoloji odaklı inovatif girişimcileri desteklediklerini belirterek, "Bu alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve girişimcilere sunduğumuz destek ve değer ile diğer büyük şirketlere de örnek olmayı hedefliyoruz" dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi bu yıl da iş ve ekonomi dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. 'Yarına Yatırım' konulu panelde konuşan Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, ülkenin büyümesi ve kalkınmasındaki en önemli unsurlardan birisi olan girişimcilik ekosistemini desteklemenin ve bu alana yatırım yapmanın önemine değindi. Doany, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için en önemli unsurlardan birisinin girişimcilik ekosistemi olduğunu ifade ederek, ülkemizdeki genç girişimcileri desteklemenin önemine değindi. Doany, "Ülkemizin kalkınmasına ve ekonomimize büyük oranda değer kazandıran yerli ve milli teknolojilerin üretimi ve çeşitliliği için bu alanlara odaklanan inovatif girişimcilerin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Türk Telekom olarak, PİLOT, MUCİT, SANTRAL ve TT VENTURES gibi programlarımız ile bugüne kadar yüzlerce girişimciye ulaştık ve ülkemiz için yepyeni değerler ürettik" diye konuştu.

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi alanında Türk Telekom olarak gerçekleştirdikleri yatırımlar ve girişimcilere sundukları destek ve değer ile diğer büyük şirketlere örnek olmayı hedeflediklerini belirten Doany, "5G, Yazılım Tanımlı Ağlar, Nesnelerin İnterneti, Akıllı Şehirler ve Yapay Zeka gibi alanlarda inovatif teknolojiler geliştiren girişimcileri destekleyerek zaman, enerji ve insan kaynağı verimliliğini arttıran projeler gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte bu topraklardan küresel ölçekte başarıya ulaşacak ve fark oluşturacak girişimlerin çıkmasını sağlayacağız ve böylece ülke genelindeki istihdama ve ülke kalkınmasına sağlanan katkıyı en üst seviyeye taşıyacağız" açıklamasını yaptı.

Moderatörlüğünü Insider CEO'su Hande Çilingir'in yaptığı panelde, Başarısızlık Müzesi kurucusu Samuel West, Global Girişimcilik Vakfı kurucusu Derik Kim, BluTV kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ ve Scotty CEO'su Tarkan Anlar yer aldı. - BURSA

Kaynak: İHA