Türk Telekom Basketbol Takımı, Avrupa ve ligde iyi oyun hedefliyor
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Türk Telekom Basketbol Takımı, Avrupa ve ligde iyi oyun hedefliyor

Türk Telekom Basketbol Takımı, Avrupa ve ligde iyi oyun hedefliyor
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören, hem Avrupa'da hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde hedeflerinin iyi oyun ve istikrar olduğunu söyledi.

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören, hem Avrupa'da hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde hedeflerinin iyi oyun ve istikrar olduğunu söyledi.

Başkent temsilcisinin başantrenörü Burak Gören, geçen sene iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Bu sene hem ULEB Avrupa Kupası'nda hem de Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceğiz. Buna göre sezon planlamasını yaptık ve kadromuzu şekillendirdik. Sezonun ilk maçında ligin en kaliteli ekiplerinden TOFAŞ'la karşılaşacağız." dedi.

Basketbolun taraftarsız keyif vermediğine dikkati çeken Gören, "Sezonun ilk haftasında taraftarımız da tribünde yerlerini alacağız. Hem ULEB Avrupa Kupası hem de Basketbol Süper Ligi'nde iyi oynayan, istikrarlı bir şekilde kazanan bir takım olmayı hedefliyoruz. Bütün takımlarımıza sakatlığın, hastalık durumlarının yaşanmadığı sağlıklı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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