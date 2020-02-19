Haberler » Ekonomi » Türk tekstil sektörüne koronavirüs dopingi - Ekonomi

Türk tekstil sektörüne koronavirüs dopingi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünden dolayı sektörde ciddi bir karışıklık yaşandığını söyledi.

19.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:21
Türk tekstil sektörüne koronavirüs dopingi

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünden dolayı sektörde ciddi bir karışıklık yaşandığını söyledi. Şişman, Türkiye'nin farklı ülkelerden talepler almaya başladığına işaret etti.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler