Türk takımlarının rakipleri belli oldu 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının gruplardaki rakipler belli oldu.

2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının gruplardaki rakipler belli oldu.

2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadınlarda Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, erkeklerde ise Arkas Spor ile Fenerbahçe'nin rakipleri grup aşamasındaki rakipleri, Lüksemburg'taki Avrupa Yayın Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimi sonucunda belli oldu.

Kadınlarda Fenerbahçe; B Grubu'nda, VakıfBank; C Grubu'nda, Eczacıbaşı VitrA; D Grubu'nda yer alırken, erkekler kategorisinde Fenerbahçe; A, Arkas Spor; B Grubu'nda mücadele edecek.

2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Unet e-work Busto Arsizio, Developres SkyRes Rzeszow, SSC Palmberg Schwerin, "Eleme Turu'ndan Gelecek Takım"

B Grubu: Imoco Conegliano, VB Nantes, Fenerbahçe, Uralochka Ekaterinburg

C Grubu: VakıfBank, ASPTT Mulhouse, Maritza Plovdiv, "Eleme Turu'ndan Gelecek Takım"

D Grubu: Eczacıbaşı VitrA, Lokomotiv Kaliningrad, LP Salo, "Eleme Turu'ndan Gelecek Takım"

E Grubu: Dinamo Kazan, Chemik Police, VK UP Olomouc, Igor Gorgonzola Novara

2021 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, Fenerbahçe, Lindemans Aalst, PGE Skra Belchatow

B Grubu: Cucine Lube Civitanova, Arkas Spor, Tours VB, Sir Sicoma Monini Perugia

C Grubu: Zenit Kazan, Berlin Recycling Volleys, ACH Volley Ljubljana, "Eleme Turu'ndan Gelecek Takım (G Grubu Kazananı)"

D Grubu: Leo Shoes Modena, Verva Warszawa Orlen Paliwa, Knack Roeselare, Kuzbass Kemerovo

E Grubu: Lokomotiv Novosibirsk, VfB Friedrichshafen, CEZ Karlovarsko, "Eleme Turu'ndan Gelecek Takım (H Grubu Kazananı)"

2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl erkeklerde 36 (18 takım seri başı, 18 takım ön eleme), kadınlarda ise 29 (17 takım seri başı, 12 takım ön eleme) takım mücadele edecek. Takımlar; 4. rauntta (grup aşamasında) dörderli olmak üzere beş gruba ayrılacak. Grup aşamasının ardından 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi bir üst tura yükselecek.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda grup maçları, 10 Kasım 2020 - 09 Şubat 2021, erkeklerde ise 17 Kasım 2020 - 10 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA