Türk takımlarından skandal Avrupa karnesi: 97 maçta 56 mağlubiyet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk takımlarından skandal Avrupa karnesi: 97 maçta 56 mağlubiyet

Türk takımlarından skandal Avrupa karnesi: 97 maçta 56 mağlubiyet
Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa'daki temsilcilerimiz son yıllarda tel tel dökülüyor. G.Saray'ın PSV'ye elenmesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Türk takımları, Avrupa'da oynadığı son 97 maçta 56 mağlubiyet aldı. Takımlarımızın bu kötü seriyi sürdürmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek hayalden bile zor olacak.

Süper Lig'in takımları Avrupa'da fırtınasını estiremiyor. Son yıllarda UEFA organizasyonlarına gönderdiğimiz takımların hemen hemen hepsi çok kötü sonuçlar aldı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybettik, listede 18. sıraya geriledik. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt gitmek böyle ilerlersek uzun yıllar alacak.

Türk takımlarından skandal Avrupa karnesi: 97 maçta 56 mağlubiyet

RAKAMLAR HİÇ İYİ DEĞİL

Goal.com'un analiz haberinde, Türk takımlarının Avrupa'daki içler acısı hali ortaya serildi. Beşiktaş 20 maçta 11, Fenerbahçe 10 maçta 4, Galatasaray 19 maçta 12, Trabzonspor 10 maçta 6, Başakşehir 20 maçta 12 mağlubiyet yaşadı. Sivasspor 7 maçta 4, Akhisar 6 maçta 5, Alanya 1 maçta 1 ve Yeni Malatya 4 maçta 1 mağlubiyet yaşadı. Toplamda 97 karşılaşmada sahadan 56 kez buruk ayrıldık.

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek
Galatasaray'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası Beşiktaş'ı dev bir gelir bekliyor! En az 26 milyon euro
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası Beşiktaş'ı dev bir gelir bekliyor! En az 26 milyon euro
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Prens Harry Diana Spencer Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk takımlarından skandal Avrupa karnesi: 97 maçta 56 mağlubiyet - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:25:14. #1.14#

title