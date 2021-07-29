Türk takımlarından skandal Avrupa karnesi: 97 maçta 56 mağlubiyet
Avrupa'daki temsilcilerimiz son yıllarda tel tel dökülüyor. G.Saray'ın PSV'ye elenmesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Türk takımları, Avrupa'da oynadığı son 97 maçta 56 mağlubiyet aldı. Takımlarımızın bu kötü seriyi sürdürmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek hayalden bile zor olacak.
Süper Lig'in takımları Avrupa'da fırtınasını estiremiyor. Son yıllarda UEFA organizasyonlarına gönderdiğimiz takımların hemen hemen hepsi çok kötü sonuçlar aldı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybettik, listede 18. sıraya geriledik. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt gitmek böyle ilerlersek uzun yıllar alacak.
RAKAMLAR HİÇ İYİ DEĞİL
Goal.com'un analiz haberinde, Türk takımlarının Avrupa'daki içler acısı hali ortaya serildi. Beşiktaş 20 maçta 11, Fenerbahçe 10 maçta 4, Galatasaray 19 maçta 12, Trabzonspor 10 maçta 6, Başakşehir 20 maçta 12 mağlubiyet yaşadı. Sivasspor 7 maçta 4, Akhisar 6 maçta 5, Alanya 1 maçta 1 ve Yeni Malatya 4 maçta 1 mağlubiyet yaşadı. Toplamda 97 karşılaşmada sahadan 56 kez buruk ayrıldık.