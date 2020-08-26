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Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya

Beşiktaş'ın mağlubiyeti ülke sıralamasını tehlikeye soktu. Türkiye'nin 0.700 puan farkla gerisinde bulunan Ukrayna'nın bir sıra yükselmesi halinde Türk takımları 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.

26.08.2020 08:44 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:57

UEFA ülke sıralamasında 27.800 puanla 11. sırada bulunan Türkiye, Beşiktaş'ın aldığı yenilgiyle 0.700 puan önünde yer aldığı Ukrayna ile aradaki farkı açma ya da koruma şansını yitirdi.

Ukrayna ekiplerinin farkı eritmesi durumunda 12. sıraya düşecek olan Türkiye, 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek. Türkiye 11. sırada kalırsa, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımın kendi ligini de Devler Ligi gruplarına kalacak potada bitirmesi halinde direkt katılım sağlayabilecek.

Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya

30 MİLYON EURO KAÇTI

Maddi olarak zor günler geçiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grupları şansını kaybederken aynı zamanda yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir gelirden oldu.

Siyah beyazlılar, Devler Ligi'ne katılması durumunda 15 milyon euro ayak bastı parasının yanında kötü bir performans sergilese bile 15 milyon euroya yakın da yayın geliri elde edecekti. Ayrıca gruplarda alacağı her galibiyetten de 2,7 milyon euro kazanacaktı.

Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
Haber Yorumları (1)
FANATİK: YAZIKLAR OLSUN. YENİLDİKLERİ TAKIMDA TAKIM OLSA. . .
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