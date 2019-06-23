Türk sporcular Mardin'deki dağ bisikleti yarışlarına damga vurdu

Mardin'de bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mardin Valiliği tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Mardin MTB Cup C2 Dağ Bisikleti Yarışı'na Türk sporcular damga vurdu.

3 ülkeden 20 sporcunun katıldığı yarışları Mardin Valisi Mustafa Yaman, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup sarı ve davetliler izledi.

Sıcak hava koşullarına aldırmayan sporcuların nefes kesen yarışında elit erkeklerde birinci Türk sporcu Abdulkadir Kelleci, ikinci Ukraynalı sporcu Dimitrov Titrenkov ve üçüncü Kazakistanlı sporcu Shakir Adilov oldu. Elit kadınlar kategorisinde ise birinci Cansu Çelebi, ikinci Ayşe Çakır olurken üçüncü de Zehra Kargın oldu.

Kamor Millet Bahçesi yanında başlayan ve Mardin Kalesi çevresinde düzenlenen yarışlar Kamor Millet bahçesinde düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Vali Mustafa Yaman: "Mardin Valiliği olarak bisiklete özel bir önem veriyoruz"

Yarış sonrası konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, kentte turizm ve sporun gelişmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi. Vali Yaman, "Bisikletle ilgili 3 senedir çalışmamız devam ediyor. 3 senedir uluslararası yarışmalar düzenliyoruz. Geçen sene Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu yarışması yapmıştık. Bu sene de uluslararası yaşımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi de yine geçen sene yaptığımız Uluslararası Dağ Bisiklet Şampiyonası'nın ikincisini yapıyoruz. Çeşitli ülkelerden sporcular var, hava da bugün çok güzel. Mardin Valiliği olarak Mardin'de ve bölgede huzurun devam etmesi ve kültürel, spor faaliyetlerinin sürmesi son derece önemli. Mardin Valiliği olarak bisiklete özel bir önem veriyoruz" dedi.

Yarışı birincilikle tamamlayan kadınlar elit kategorisinde Cansu Çelebi de, sıcak havanın kendisini zorladığını söyledi. Çelebi, "Bizim için çok güzel bir yarış oldu, inanılmaz zordu. Mardin çok sıcak, gelmeden önce Bodrum'da bakmıştık ama bu kadar etki edeceğini düşünmemiştik. Zor geçti ama güzel geçti. Yarışma genelinde birinci olduk bizim için keyifli bir yarıştı. Geçen seneye nazaran vatandaşlar daha bilinçliydi. Olimpiyat puanı topladığımız bu dönemde Mardin'de bu yarışta puan toplamak çok iyi oldu. Çevredeki vatandaşlar yol kenarında destekliyordu. Bizim için çok güzel bir parkur oldu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışlar ödül töreni ile son buldu. - MARDİN

Kaynak: İHA