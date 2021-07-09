Türk spor tarihine geçen başarı! Milli atlet Tuğba Danışmaz, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlamada 14,09 metre olan Türkiye rekorunu yenileyerek Avrupa şampiyonu oldu. Danışmaz bu başarısıyla Avrupa U23 Şampiyonaları tarihinde altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.

BİR İLKE İMZA ATTI

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14,09 metre ile Türkiye rekorunu yenileyerek Avrupa şampiyonu oldu. Tuğba, iki yıl önce aynı şampiyonada aldığı gümüş madalyadan sonra bu kez de altın madalya elde ederek bir ilke imza attı. 1997'den bu yana yapılan şampiyonada Tuğba'nın bu altını, Türkiye'nin saha içi yarışmalarında kadınlarda elde ettiği ilk şampiyonluk oldu. Kadınlar üç adım atlamada Yunanistan'dan Spyridoula Karydi gümüş, Letonya'dan Ruta Kate Lasmane bronz madalya elde etti.