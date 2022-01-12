"Türk Messi" için rüya bitti! Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler - Haberler Spor
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"Türk Messi" için rüya bitti! Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Barcelona'da Yusuf Demir için karar çıktı. Sezon başında Rapid Wien'den kiralanan 18 yaşındaki futbolcu, Avusturya'ya geri gönderildi.

Yusuf Demir'in Barcelona hayali bu sezon için son buldu. Katalan devi, sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf'u takımına geri gönderdi.

'Türk Messi' için rüya bitti! Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler

ZORUNLU OPSİYON MADDESİ

Barcelona, 9 maça çıkan Yusuf'u 1 maça daha çıkarsaydı mecburen kadrosuna katacaktı. Yusuf'u almak istemeyen Barcelona, genç futbolcuyu Viyana'ya gönderdi. Yusuf antrenmanlarını Rapid Wien'de yapacak.

'Türk Messi' için rüya bitti! Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 MAÇ

Yusuf Demir bu sezon 9 resmi karşılaşmada şans buldu. 6 maç La Liga'da, 3 maç ise Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Yusuf, gol katkısı veremedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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