"Türk Messi" için rüya bitti! Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Barcelona'da Yusuf Demir için karar çıktı. Sezon başında Rapid Wien'den kiralanan 18 yaşındaki futbolcu, Avusturya'ya geri gönderildi.
Yusuf Demir'in Barcelona hayali bu sezon için son buldu. Katalan devi, sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf'u takımına geri gönderdi.
ZORUNLU OPSİYON MADDESİ
Barcelona, 9 maça çıkan Yusuf'u 1 maça daha çıkarsaydı mecburen kadrosuna katacaktı. Yusuf'u almak istemeyen Barcelona, genç futbolcuyu Viyana'ya gönderdi. Yusuf antrenmanlarını Rapid Wien'de yapacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 MAÇ
Yusuf Demir bu sezon 9 resmi karşılaşmada şans buldu. 6 maç La Liga'da, 3 maç ise Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Yusuf, gol katkısı veremedi.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet