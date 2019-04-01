Türk mermerinin marka gücü yurtdışında artırılacak
İMİB Başkanı Aydın Dinçer, sektörün yaşadığı pazar daralmasından çıkmak için İMİB olarak, Türk taşını pazara tanıtmak adına 'Turkish Stones' mottosu ile yurtdışındaki tanıtım etkinliklerine hız verdiklerini söyledi.
1 Nisan 2019 Pazartesi 14:41
İMİB Başkanı Aydın Dinçer, sektörün yaşadığı pazar daralmasından çıkmak için İMİB olarak, Türk taşını pazara tanıtmak adına 'Turkish Stones' mottosu ile yurtdışındaki tanıtım etkinliklerine hız verdiklerini söyledi.