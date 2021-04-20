Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım
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Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

12 dev kulüp öncülüğünde kurulan Avrupa Süper Ligi'nin yankıları sürerken Rusya Futbolcular ve Antrenörler Sendikası Genel Sekreteri Nikolay Grammatikov'dan Türk kulüplerine sürpriz bir çağrı geldi.

Avrupa Süper Ligi kıtada büyük yankı uyandırdı. 12 dev kulüp yaptığı açıklamada Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan ve Juventus; Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarını resmen duyurdu.

UEFA'DAN ÇOK SERT YAPTIRIM KARARLARI

UEFA, oluşuma büyük tepki gösterirken "Sözde avrupa süper ligine katılacak kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılması yasaklanacaktır." açıklamasını yaptı.

İHRAÇ EDİLECEKLER

UEFA'nın yürütme komitesinin bir üyesi, organizasyona dahil olan takımların kararlarının sonuçlarıyla bir an önce yüzleşmeye başlamasını istiyor. Danimarka FA başkanı ve UEFA ExCo üyesi Jesper Moller, Süper Lig'e katılan kulüplerin Cuma gününe kadar Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edileceğini söyledi.

''12 KULÜBÜN ATILACAĞINA DAİR BEKLENTİM VAR"

Moller, DR Sport'a verdiği demeçte "Real Madrid, Manchester City ve Chelsea turnuva dışına çıkıyor ve bunun Cuma günü olmasını bekliyorum. 12 kulübün atılacağına dair bir beklentim var. Ve sonra Şampiyonlar Ligi'ni nasıl bitireceğinizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

''GELİN BİZ DE KENDİ LİGİMİZİ KURALIM"

Tüm bu gelişmeler sonrası Rusya Futbolcular ve Antrenörler Sendikası Genel Sekreteri Nikolay Grammatikov, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Nikolay Grammatikov, Avrupa Süper Ligi dışında yer alan ülkenin liglerine çağrıda bulundu ve "Gelin biz de kendi ligimizi kuralım" dedi.

"DİĞER LİGLER ÇÖKECEK"

Grammatikov, açıklamasının devamında "Doğu ve Güney Avrupa başlangıç için makul adım. Türk kulüplerinin katılımıyla bir lig kuralım. Çünkü Avrupa Süper Ligi, diğer liglerin mali çöküşü anlamına gelecek" ifadelerine yer verdi.

Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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