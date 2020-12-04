Türk-İş'in bakana yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?
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Türk-İş'in bakana yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?

04.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:51
Türk-İş'in bakana yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?

Asgari ücret zammı için gerçekleştirilen ilk toplantıda işçi temsilcisi Türk-İş'in temsilcisi Nazmi Irgat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a dikkat çeken bir soru yöneltti. Irgat, "Sayın bakanım bu ücretle ailelerin geçinmesi mümkün mü?" dedi.

2021 yılı asgari ücret zammı için komisyon ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Bu yıl korona tedbirleri nedeniyle bir ilk yaşanarak toplantı online olarak yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

"BU ÜCRETLE GEÇİNMEK MÜMKÜN MÜ?"

Toplantıda konuşan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretlilerin yaşadığı zorlu sürece dikkat çekti. Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini ileten Irgat'ın Bakan Selçuk'a direk olarak dikkat çeken bir soru yöneltti. Asgari ücretlinin zor durumda olduğunu belirten Irgat, "Sayın bakanım bu ücretle ailelerin geçinmesi mümkün mü?" diye sordu.

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