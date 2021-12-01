TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat: "Karşılıklı anlayış içinde beklentilere cevap verebilecek bir sonucu bekliyorum"
AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel
İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın konuşması ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın konuşması ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.