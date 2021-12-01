TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat: "Karşılıklı anlayış içinde beklentilere cevap verebilecek bir sonucu bekliyorum" - Haberler
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TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat: "Karşılıklı anlayış içinde beklentilere cevap verebilecek bir sonucu bekliyorum"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın konuşması ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın konuşması ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat: Karşılıklı anlayış içinde beklentilere cevap verebilecek bir sonucu bekliyorum

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat: Karşılıklı anlayış içinde beklentilere cevap verebilecek bir sonucu bekliyorum

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat: Karşılıklı anlayış içinde beklentilere cevap verebilecek bir sonucu bekliyorum

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

 Mardin'de yeni bir böcek türü keşfedildi! Eski Tarım Bakanı İyriboz'un adını verdiler

Mardin'de yeni bir böcek türü keşfedildi! Eski Tarım Bakanı İyriboz'un adını verdiler

AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri

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