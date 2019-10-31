Türk ihracatçıları, Çin İthalat Fuarı'na çıkarma yapacak

31.10.2019 11:08

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) milli katılım organizasyonu ile gıda, elektrik elektronik, kozmetik, mutfak eşyası, medikal, tekstil ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 54 Türk firması katılacak.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Çin Halk Cumhuriyeti tarafından ilki gerçekleştirilen dünyanın en büyük ithalat fuarı Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), 5 yılda 10 trilyon dolarlık ithalat hedefiyle bu yıl 5-10 Kasım'da Şanghay'da gerçekleştirilecek.

Fuarda bin 496 metrekare stant alanı ile 6 ayrı holde yer alınacak milli katılımın yanı sıra 136 metrekare büyüklüğündeki Türkiye ülke standında, Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtılması ve temsil edilmesi amacıyla tadım etkinlikleri, müzik dinletileri, ebru ve çini sanatı uygulamaları ve çay seremonileri gibi ilgi çekici aktiviteler yapılacak.

"Gıda ve Tarım Ürünleri" bölümünde ise "Turkish Tastes" adı altında yemek şovları ve tadım etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Bu yıl stant alanı 2 katına çıkarıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, geçen yıl ilki düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na, bu yıl 5-10 Kasım'da ikinci kez milli katılım gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birliğimizin üstlendiği milli katılım organizasyonu ile 54 firmamız, fuarda yerini alacak. Kütahya Porselen, Çalık İnşaat, Cemsan, Altıparmak, Aydın Kuruyemiş, ETİ Soda, Festival Halı, Kopaş Kozmetik, Garantiplast, Nuve gibi 34 yeni firmamız bu sene ilk defa fuarda ürünlerini sergileyecek. Mado, Vestel, Arzum, Aksa Jenaratör gibi markalarımız geçen sene de katılmışlardı. Bu sene toplamda 20 firmamız ikinci kez fuarda yerini alacak. Geçen yıl fuar, katılımcılardan çok ilgi gördüğü için bu yıl sergilenen ürünlerin kapsamı genişletildi, hollerin ismi/konsepti değişti ve alan daha da büyütüldü. Geçen sene toplam 300 bin metrekarede yer alan fuar, bu sene 360 bin metrekare alana yayıldı. Biz de geçen yıl 725 metrekare ile katıldığımız fuara bu yıl 2 katına çıkarak bin 496 metrekare ile katılıyoruz."

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 2019 yılı için ihracatta öncelikli pazarı olarak ilan edilen, aralarında Rusya, Hindistan ve Meksika'nın da olduğu 4 hedef ülke arasında Çin'in de yer aldığını bildiren Pelister, "Her yıl yaklaşık 2 trilyon dolarlık ithalat yapan Çin'in gerçekleştirdiği ithalat açılımı, Türk ihracatçısının Asya Pasifik bölgesinde yeniden pozisyon alması ve ülke olarak 2023 vizyonumuz çerçevesindeki ihracat hedeflerimize ulaşabilmemiz adına stratejik bir pazar sunuyor. Bu kapsamda Çin'i ve fuarı, Asya Pasifik bölgesine açılan bir kapı olarak değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 3 bin 600'ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda, İKMİB'in milli katılım organizasyonunda yer alan firmalarla Çin firmaları arasında 620 milyon dolar seviyesinde, Çin'in para birimiyle 4,3 milyar yuan değerinde iş birliği anlaşmaları yapıldığını aktaran Pelister, "Bu yıl da ülkemizin ve markalarımızın tanıtımını en iyi şekilde yapmayı hedefliyor ve daha büyük ticaret anlaşmalarının yapılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin pazarına girmek isteyen Türk firmaları için büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Fuara katılan firmalar, gelecek yıllarda Çin'de yapılacak fuarlarda öncelik hakkını elde ediyor.

Geçen yıl 172 ülkeden 3 bin 600'ün üzerinde firmanın katıldığı, 400 bin satın alma profesyonelinin bir araya geldiği Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, yaklaşık 58 milyar dolar değerinde satış ve iş birliği anlaşması imzalandı. Fuara bu yıl 150'den fazla ülkeden 3 binin üzerinde katılımcı ve 450 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA