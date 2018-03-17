Türk Havlu ve Bornoz Günü'nde Bornozlu Yürüyüş

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü etkinliğinde, protokol üyeleri ve tekstilciler, bornoz giyerek kortej yürüyüşüne katıldı.

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü etkinliği kapsamında tekstilin başkenti olarak bilinen Babadağ ilçesinde festival gibi kutlama yapıldı. Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) tarafından organize edilen ilçedeki festivale, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, BASİAD Başkanı Selim Kasapoğlu, çok sayıda tekstilci, işadamı ve vatandaşlar katıldı. Tekstilci işadamları, bornoz giyerek kortej yürüyüşüne katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde işadamları bornozla ilçe sokaklarında yürüdü. Bornozla Babadağ'a özgü rengarenk boyanan evlerin önünden yürüyen işadamları renkli görüntüler oluşturdu.

BASİAD Başkanı Selim Kasapoğlu, amaçlarının Türk havlu ve bornozu dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek, "Denizli'nin ve tekstilinin marka olması için Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü'nü ilçede de kutluyoruz. Biz de bornoz giyerek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bornozun ve havlunun ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Biz de bornoz giyerek yürüyünce dikkat çekiyor. Oldukça ilgi topluyor, havlunun ve bornozun önemini bu şekilde göstermeye çalışıyoruz" dedi. - Denizli