Türk Hava Yolları CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde
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Türk Hava Yolları CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde

16.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:03
Türk Hava Yolları CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde

Avrupa'da namağlup unvanını koruyan Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Challenge Kupası son 16 turu maçında, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Las Palmas şehrinde bulunan Centro Insular de Deportes'te, Romanya temsilcisi C.S.M.

Avrupa'da namağlup unvanını koruyan Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Challenge Kupası son 16 turu maçında, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Las Palmas şehrinde bulunan Centro Insular de Deportes'te, Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj takımını 3-0 mağlup ederek, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Türk Hava Yolları, 2021 CEV Challenge Kupası son 16 turu maçında C.S.M. Lugoj'u 25-5, 25-19 ve 25-11'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 19 sayıyla Ebrar Karakurt olurken, Polen Ünver 15, Daly Santana 7 ve Özge Nur Çetiner 6 sayıyla temsilcimize katkı sağladı.Türk Hava Yolları çeyrek final maçını, yarın TSİ 20: 00'da İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Las Palmas şehrinde Centro Insular de Deportes'te oynayacak. Türk Hava Yolları tek maç üzerinden oynanacak olan çeyrek final etabını geçmesi halinde 2021 CEV Challenge Kupası'nda adını ikinci kez son dört takım arasına yazdırarak, yarı finale yükselecek.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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