Bu iddia ortalığı karıştırır! Galler maçı sonrası Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
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Bu iddia ortalığı karıştırır! Galler maçı sonrası Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Futbol takımı, EURO 2020'den elendikten sonra TFF'den hızlı bir hamle geldi. TFF'nin, Beşiktaş'la henüz sözleşme imzalamayan Sergen Yalçın'a mesaj gönderdiği iddia edildi. A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan'ın, Galler maçı sonrasında Sergen Yalçın'a teklif götürdüğü öne sürüldü.

Beşiktaş'ta yönetimin Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesinin bir türlü uzatamaması hakkında birçok şey yazıldı çizildi. Sezonu iki kupayla tamamlayan başarılı teknik adamın yıllık ücretinin artırılmasını ve transferde tek yetkili isim olma taleplerinde bulunduğu ileri sürüldü. Ancak perde arkasındaki gerçek farklı.

TFF'NİN BİR NUMARALI ADAYI

Türkiye gazetesinin haberine göre; Sergen Yalçın şu anda federasyonun bir numaralı teknik direktör adayı... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 48 yaşındaki çalıştırıcıyı ay yıldızlıların başına getirmek istiyor.

GALLER MAÇI SONRASI GÖRÜŞME

Bakü'deki Galler maçı sonrası A Millî Takım Sorumlusu Selim Soydan, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Beşiktaş'a imza atmasında acele etmemesini istedi.

YÖNETİM DURUMDAN RAHATSIZ

Yalçın ise önceliğinin Beşiktaş olduğunu net bir şekilde belirtse de bu durum siyah beyazlı yönetimi rahatsız etti. İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, "Bazen kimin diğer tarafta olduğunu görerek hangi tarafta olacağınızı bilirsiniz" diye bir paylaşım yaptı.

Bu iddia ortalığı karıştırır! Galler maçı sonrası Sergen Yalçın'a 'Milli Takım'ı çalıştır' teklifi
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