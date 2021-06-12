'Altay mı, Uğurcan mı?' tartışması sosyal medyayı birbirine düşürdü
İtalya karşılaşmasında pas hataları yaptığı gerekçesiyle Uğurcan Çakır sosyal medyanın hedefi oldu. Bir kesim Altay'ın, bir kesim de Uğurcan'ın kalede olması gerektiği yönünde tartışma yaptı. Sonrasında bu polemik büyüdü ve bütün sosyal medyaya bulaştı. Herkes birbirini 'kulüpçülük' ile suçladı. Milli Takım'daki futbolcuların kulüplerine göre tercih edildiğine yönelik polemik, İtalya maçı ile iyice şiddetlendi. Şu anda 'Altay mı, Uğurcan mı?' tartışması yaşanıyor.
Milli Takım'ın İtalya'ya yenilmesi ülke gündemini karıştırdı. Altay Bayındır'ın kaleye geçmesi gerektiğini savunan bazı gazeteciler, Uğurcan'dan yana tercih yapan meslektaşlarıyla atışmaya girdi. İtalya karşılaşmasından önce de sıkça yaşanan 'Altay mı, Uğurcan mı?' tartışması, 3-0 biten karşılaşmanın ardından iyice hararetlendi.
"ÇOK PAS HATASI YAPTI"
Uğurcan'ın maçın en çok pas hatası yapan oyuncusu olması, onu hedef haline girdi. Futbol istatistikçileri, İtalya takımının yaptığı yoğun pres ve oyuncuların boşta olmaması sebebiyle Uğurcan'ın yapacak bir şeyi olmadığını savundu. Mancini'nin öğrencileri 90 dakika bitmeyen presle dönen tüm topları aldı, Türkiye'nin paslaşmasına izin vermedi. Şimdi Galler maçında kalede kimin oynayacağı üzerine sosyal medyada büyük tartışma yaşanıyor.
İşte spor gazetecilerinin tartışması: