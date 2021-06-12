'Altay mı, Uğurcan mı?' tartışması sosyal medyayı birbirine düşürdü

İtalya karşılaşmasında pas hataları yaptığı gerekçesiyle Uğurcan Çakır sosyal medyanın hedefi oldu. Bir kesim Altay'ın, bir kesim de Uğurcan'ın kalede olması gerektiği yönünde tartışma yaptı. Sonrasında bu polemik büyüdü ve bütün sosyal medyaya bulaştı. Herkes birbirini 'kulüpçülük' ile suçladı. Milli Takım'daki futbolcuların kulüplerine göre tercih edildiğine yönelik polemik, İtalya maçı ile iyice şiddetlendi. Şu anda 'Altay mı, Uğurcan mı?' tartışması yaşanıyor.