Türk futbolu komada! 2 ünlü hakemin psikolojisi yerle bir oldu, maça çıkmak istemiyorlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk futbolu komada! 2 ünlü hakemin psikolojisi yerle bir oldu, maça çıkmak istemiyorlar

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

MHK'nin 13 hakemi liste dışı bırakmasının ardından, FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un ruh hallerinin bozulduğu ve önümüzdeki haftalarda maça çıkmak istemedikleri belirtildi.

Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da aralarında bulunduğu 13 hakemin sezonun geri kalanında görev almayacak olmasının yankıları sürüyor. MHK'nin gündeme oturan kararının ardından liste dışı kalmayan hakemlerden bazılarının da önümüzdeki haftalarda görev almak istemediği konuşuluyor.

RUH HALLERİ BOZULDU

Cüneyt Çakır ile 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde final, 2014 ve 2018'de Dünya Kupası'nda yarı final mücadeleleri de olmak üzere birçok müsabakaya çıkan FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un hakemliği bıraktıkları konuşulmuştu. Ancak İhlas Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre söz konusu hakemler, sözlü veya yazılı istifada bulunmadı. Fakat Bahattin Duran ile Tarık Ongun, yaşananlardan dolayı içinde bulundukları ruh halini de göz önüne alarak gelecek haftalarda maç almak istemiyor.

Haberler.com - Spor

Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Süper Lig, Mhk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title