Türk futbolu komada! 2 ünlü hakemin psikolojisi yerle bir oldu, maça çıkmak istemiyorlar

Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da aralarında bulunduğu 13 hakemin sezonun geri kalanında görev almayacak olmasının yankıları sürüyor. MHK'nin gündeme oturan kararının ardından liste dışı kalmayan hakemlerden bazılarının da önümüzdeki haftalarda görev almak istemediği konuşuluyor.

RUH HALLERİ BOZULDU

Cüneyt Çakır ile 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde final, 2014 ve 2018'de Dünya Kupası'nda yarı final mücadeleleri de olmak üzere birçok müsabakaya çıkan FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un hakemliği bıraktıkları konuşulmuştu. Ancak İhlas Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre söz konusu hakemler, sözlü veya yazılı istifada bulunmadı. Fakat Bahattin Duran ile Tarık Ongun, yaşananlardan dolayı içinde bulundukları ruh halini de göz önüne alarak gelecek haftalarda maç almak istemiyor.

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