Türk firmalara Rusya'da milyar dolarlık projelere yatırım çağrısı
Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık 'dengeli ticaret' hedefi için Türk girişimcileri ülkesinde 12 sektöre yönelik geliştirilen yüzlerce milyar dolarlık ulusal projelerde pozisyon almaya çağırdı.
Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık 'dengeli ticaret' hedefi için Türk girişimcileri ülkesinde 12 sektöre yönelik geliştirilen yüzlerce milyar dolarlık ulusal projelerde pozisyon almaya çağırdı.
Kaynak: Dunya.com
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