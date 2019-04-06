Türk Eximbank, İslam Kalkınma Bankası ile İş Birliğini Çeşitlendirmeye Devam Ediyor

Türk Eximbank, 3-6 Nisan tarihlerinde İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Genel Kurulu kapsamında Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen toplantılara Genel Müdür Adnan Yıldırım başkanlığında bir heyet ile katılarak temaslarda bulundu.

Türk Eximbank, 3-6 Nisan tarihlerinde İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Genel Kurulu kapsamında Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen toplantılara Genel Müdür Adnan Yıldırım başkanlığında bir heyet ile katılarak temaslarda bulundu. Yıldırım ile İKB Başkanı Bandar Hajjar'ın görüşmelerinde İKB Grubu ve Türkiye'de İKB Grubu ile en çok çalışan kurum olan Türk Eximbank'ın ilişkilerinin geldiği seviyenin çok iyi bir düzeyde olduğu karşılıklı olarak belirtildi. Ayrıca yeni iş olanakları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk Eximbank ziyaret kapsamında, ihracatçılara sağlanan desteğin arttırılması amacıyla İKB Grubu üyelerinden sırasıyla proje finansmanı, ticaretin finansmanı, sigorta ve özel sektörün finansmanı sektörlerinde çalışan Islamic Development Bank (IDB), International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) ve Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) ile yeni işbirlikleri geliştirmek üzere bir toplantı dizisi gerçekleştirdi. Toplantılarda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatının artırılması ve Türk müteşebbislerinin ülkemize döviz kazandırıcı işlemlerinin teşvik edilmesi konuları görüşüldü. Bu toplantılarda ilgili kurumlara Banka'nın son dönem faaliyetleri ile mali durumuna ek olarak Türkiye ekonomisi ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin güncel gelişmeler anlatıldı. Görüşmeleri değerlendiren Yıldırım, İKB'den Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında uzun vadeli bir kredi sağlanması için temaslarda bulunulduğunu belirtti.

ICIEC garantili 200 milyon euro tutarında kredi

Adnan Yıldırım, ICIEC ile gerçekleştirilen toplantıda ICIEC garantisi ile sağlanacak 200 milyon euro tutarında kulüp kredisinin son aşamaları üzerine görüşüldüğünün altını çizdi. Özellikle Afrika'da Türk müteahhitlerinin üstlendiği işlerde risk paylaşımı için gündemdeki projeler hakkında müzakerelerde bulunulduğunu açıkladı.

Türk Eximbank ve Afrika Eximbank arasında işbirliği

Türk Eximbank, İKB toplantıları kapsamında Afrika Eximbank ile de görüşerek Türk ihracatçıları ve müteahhitlerinin Afrika ülkelerindeki işlerine destek sağlamak amacıyla kazan-kazan stratejisine dayalı işbirliği imkanları üzerinde fikir alışverişi yaptı.

ICD'den Türk Eximbank'a finansman desteği

Adnan Yıldırım, son olarak Türk Eximbank ve ICD arasında, ICD koordinatörlüğünde sağlanacak orta-uzun vadeli İslami yapıda bir sendikasyon kredisi için çalışmaların başladığını belirtti. İKB'nin yakın çalıştığı kurum ve bankaların ortak işlem gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak için ICD'nin kuracağı 'ICD Connect' platformu kapsamında işbirliğini de içeren bir İşbirliği Anlaşması'nın imzalandığını sözlerine ekledi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, yapılan işbirliği anlaşması ile söz konusu toplantılar neticesinde Türk ihracatçıların İslami finansmana erişiminin hız kazanmasını amaçladıklarını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA