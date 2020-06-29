Türk Eximbank ihracatçılara ne kadar kredi verecek? İhracatçılara kredi ne zaman verilecek? Kredi kimlere verilecek?
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Türk Eximbank ihracatçılara ne kadar kredi verecek? İhracatçılara kredi ne zaman verilecek? Kredi kimlere verilecek?

Dünya Bankası garantisi ile bankalar konsorsiyumundan Türk Eximbank, ihracatçılara 10 yıla varan vade ile işletme sermayesi ve yatırım harcamaları finansmanı olarak kredi sağlayacak. Peki, Türk Eximbank kredisinden kimler faydalanabilecek?

Türk Eximbank ihracatçılara ne kadar kredi verecek? İhracatçılara kredi ne zaman verilecek? Kredi kimlere verilecek?
29.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:43

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 26 Haziran 2020 tarihinde 380 milyon euro tutarında kaynak için anlaşma imzaladığını bildirerek, 2 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli işlemin toplam maliyetinin 6 aylık Euribor+%2,83 civarında gerçekleştiğini açıkladı. İhracatçılara verilen kredi ne kadar?

TÜRKİYE'DE İLK, DÜNYADA İKİNCİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 26 Haziran 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kontrgarantisi ile Dünya Bankası Grubu üyesi olan International Bank for Reconstruction and Development'ın (IBRD) anapara tutarının %50'sine garanti sağladığı 380 milyon euro tutarında kaynak için anlaşma imzaladığını bildirdi.

Standard Chartered Bank, ING Bank ve Societe Generale'nin katılımlarıyla gerçekleşen 2 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli işlemin toplam maliyetinin 6 aylık Euribor+%2,83 civarında gerçekleştiğini belirten Pekcan, söz konusu fonun mevcut koşullarda benzer vadede bir eurobond ihracına göre çok daha uygun maliyetle sağlandığına dikkati çekti.

Küresel olarak içinde bulunulan salgın döneminde 10 yıl vadeli bu işlemin başarıyla sonuçlandırılmasının uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güveni bir kez daha gösterdiğinin altını çizen Pekcan, kaynak kapsamında, ihracatçılara 10 yıla varan vade ile kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi açılacağını ifade etti.

"Dünyadaki benzer yapıdaki ilk işlemden daha az garanti oranına sahip olmasına rağmen, Türk Eximbank'ın sağladığı kaynak ile hem 3 yıl daha uzun vadeye ulaşılmış, hem de Kovid-19 salgınındaki piyasa koşullarında bankanın benzer vadelerde gerçekleştireceği bir tahvil ihracına göre yaklaşık 400 baz puan fiyat avantajı elde edilmiştir. Kredinin yapısı yaklaşık 3 ay süren müzakereler sonunda Dünya Bankası'na ek olarak yapılandırılmış finansman ve yatırım bankacılığı alanlarında uzman toplam 19 uluslararası finansal kuruluş ile görüşülerek oluşturulmuştur."

KREDİDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Söz konusu kredinin tamamının Türk Eximbank'ın yeni sürdürülebilirlik süreci kapsamında değerlendirileceğini anlatan Pekcan, "Kredinin %70'i KOBİ'lerin finansmanında kullandırılacak. Bu kapsamda yeni ihracatçılar üzerinde yoğunlaşılmasını hedefliyoruz. Kredinin en az %10'u da cinsiyet eşitliği prensibiyle Dünya Bankası ile geliştirilen yeni "Kadın Katılımı" tanımı kapsamında değerlendirilecek firmalara kullandırılacak" dedi.

İHRACATÇILARA YÖNELİK KREDİ NE KADAR?

Pekcan, Dünya Bankası'nın 12 Haziran 2020 tarihinde onayladığı azami 250 milyon euro tutarında garanti ile toplam 500 milyon euro tutarında finansman yaratılması çerçevesinde, Türk Eximbank'ın ilerleyen dönemde benzer yapıda 10 yıla kadar vadeli, uygun maliyetli, 120 milyon euro daha kaynak oluşturmasının da mümkün olacağını bildirdi.

Türk Eximbank'ın ihracatın orta/uzun vadeli finansmanına verilen desteğin arttırılmasını teminen Dünya Bankası gibi uluslarüstü kurumlar ile iş birliğini artırarak uzun vadeli, uygun maliyetli kaynak sağlama çabasına önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planladığını belirten Pekcan, söz konusu kaynağın ihracatçılara hayırlı olmasını diledi.

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