Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Şuşa'yı "Türk Dünyası Kültür Başkentliği" için aday gösterdi

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Şuşa'yı "Türk Dünyası kültür Başkentliği" için aday gösterdiklerini belirterek, "Bir bakıma Şuşa'ya iadeiitibar olacak.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Şuşa'yı "Türk Dünyası kültür Başkentliği" için aday gösterdiklerini belirterek, "Bir bakıma Şuşa'ya iadeiitibar olacak. Bu hamlenin Karabağ zaferimizi perçinleyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TDMMB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığa, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş yeniden seçildi.

Divan Başkanlığını Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın yaptığı Genel Kurul'da, Genel Sekreterlik görevine, Birliğin Kurucu Genel Başkanı da olan İlyas Demirci tekrar getirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yeni dönemde yönetime giren isimlerden oldu.

Genel Kurul'da TDMMB'nin temel icra organı olan çalışma komisyonları da belirlendi. Bu kapsamda Genel Kurul tarafından 33 komisyon oluşturuldu. Birliğin Onursal Genel Başkanı olarak AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım yeniden seçildi.

"2 protokol imzaladık"

Mücahit Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl yükseliş dönemine geçeceklerini belirterek, faaliyet dönemi içinde yapılan çalışmaları anlattı.

Türk Dünyası'nın önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla imzalanan protokollere değinen Demirtaş, "Türk Dünyası'nın müşterek şehircilik kültürünün geliştirilmesiyle Türk ve İslam eserlerinin tanıtılması, küresel ölçekte bilinirliğinin artırılması amacıyla kültür varlıklarımızın jeodezik, fotogrametrik ve lidar yöntemlerle üç boyutlu modellemelerinin yapılması konularında 2 protokol imzaladık." ifadesini kullandı.

Demirtaş, 2021'in "Uluğ Bey Yılı" olarak kutlanması için çalışmalar başlattıklarını ve bu kapsamda Özbekistan Büyükelçiliği ile ortak faaliyetlerin yapılmasını planladıklarını aktardı. Demirtaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında "Hiva" açılış programında ve Buhara etkinliklerinde Türkiye'nin mega projelerinin tanıtımının yapılmasında da öncü olmak istediklerini vurguladı.

"Karabağ'ın yeniden inşasında görev almak için hazırız"

TDMMB olarak Şuşa'yı "Türk Dünyası Kültür Başkentliği" için aday gösterdiklerini bildiren Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bir bakıma Şuşa'ya iadeiitibar olacak. Bu hamlenin Karabağ zaferimizi perçinleyeceğine inanıyorum. Ayrıca 2022'de Karabağ ve Bakü'de 'Türk Dünyası Kadim Şehirleri Vizyon İmar Yarışması Karabağ 100 Yıllık Planı Uluslararası Fikir Yarışması' düzenleyeceğiz. TDMMB olarak Karabağ'ın yeniden inşasında görev almak ve 100 yıllık planını gerçekleştirmek için bu konuda her türlü çalışmaya hazırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun