Türk donanması tarihi geleneği yaşatıyor
Osmanlı donanmasının sefere çıkmadan önce büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamlama geleneği, Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın sonunda Türk Deniz Kuvvetlerince yeniden başlatıldı.
Osmanlı donanmasının sefere çıkmadan önce büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamlama geleneği, Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın sonunda Türk Deniz Kuvvetlerince yeniden başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com