Türk donanması tarihi geleneği yaşatıyor

Osmanlı donanmasının sefere çıkmadan önce büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamlama geleneği, Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın sonunda Türk Deniz Kuvvetlerince yeniden başlatıldı.

Türk donanması tarihi geleneği yaşatıyor

Osmanlı donanmasının sefere çıkmadan önce büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamlama geleneği, Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın sonunda Türk Deniz Kuvvetlerince yeniden başlatıldı.

Kaynak: Dunya.com

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