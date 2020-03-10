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Suat Çelen, Türkiye, Spor

Türk cimnastiğinin yeni hedefi olimpiyatlarda madalya

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türk cimnastiğinin olimpiyatlara gidebilmeyi başaran değil, gittiği olimpiyatlarda madalyalar alan bir branş olmasını hedeflediklerini belirtti.

10.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:36
Türk cimnastiğinin yeni hedefi olimpiyatlarda madalya

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türk cimnastiğinin olimpiyatlara gidebilmeyi başaran değil, gittiği olimpiyatlarda madalyalar alan bir branş olmasını hedeflediklerini belirtti.

Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cimnastikte son dönemlerde önemli başarılara imza atıldığını söyledi.

Bu başarının ekip çalışması olduğunu ifade eden Çelen, sporcular ve antrenörlerin planlı bir şekilde çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Organize çalışmanın geri dönüşümlerini olumlu bir şekilde aldıklarını aktaran Çelen, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız bize her daim inanıyor ve destek oluyor. Bizim federasyon olarak görevimiz, devletimizin bize verdiği imkanı doğrudan sporcularımız ve kulüplerimizle buluşturmak. Biz bunu düşünüyoruz. Bu yolda hareket ediyoruz. Sporcularımızın üzerlerindeki stresi azaltması için 'başarı sizin, başarısızlık bizim' diyoruz. Gurur duyuyoruz onlarla. Güzel bir aile olduk."

Çelen, Türkiye'de son zamanlarda cimnastiğin daha geniş kesimlere yayıldığını vurgulayarak, alt yapıya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

"Olimpiyatta madalya şansımız yok' demek olmaz"

Alttan yetişen sporcuların ilerleyen süreçte güzel başarılar elde edeceğine değinen Çelen, şunları kaydetti:

"Artık 12 ilden 81 ile çıkan, binlerden yüz binlere gelen cimnastik ailesi hızla büyümeye devam ediyor. Şu an 4 kotamız var. Yine sürecimiz devam ediyor. Ritmik ve trambolinde kota almaya çalışıyoruz. Biz federasyon olarak 3 sporcuyla katılmayı planlıyorduk. Hedefimizin üzerine çıktık. Türk cimnastiği olimpiyatlara gidebilmeyi başaran değil, gittiği olimpiyatlarda madalya alan bir branş olacak. Dünya birincisi ve ikincisi bizde. 'Olimpiyatta madalya şansımız yok' demek olmaz."

Türk cimnastiğinin yeni hedefi olimpiyatlarda madalya

Kaynak: AA

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Türk cimnastiğinin yeni hedefi olimpiyatlarda madalya

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