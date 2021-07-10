Türk boksör Şükrü Altay, Almanya'da spor okulu açtı

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, yaşadığı Almanya'nın Kempten şehrinde spor okulu açtı.

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, yaşadığı Almanya'nın Kempten şehrinde spor okulu açtı.

Altay, yaptığı açıklamada, boks sporuna yeni yetenekler kazandırmayı amaçladığını belirtti.

Gençleri sokaklardan kurtarıp boksa kazandırmak istediğini anlatan Altay, "Bana eskiden çok sahip çıkılmadı. Ancak ben yolumu kaybetmedim. Şimdi gençlere sahip çıkma vakti geldi, yoksa onları kaybederiz." şeklinde konuştu.

Gençlerin manevi değerlerden uzaklaştığını ifade eden Altay, gençlere sporu sevdirerek onların kötü alışkanlıklardan uzak tutulabileceğini aktardı.

En büyük hedefinin gençlere boks sporunu öğretmek olduğunu belirten Altay, "Herkes spora başlasın. Umudunu kaybetmesin. Hedef koymak çok önemli. Ben hedefler koydum ve onlara ulaşmak istedim. Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Sayın Cumhurbaşkanımıza Almanya kemerini hediye ettim. Bu hedefim vardı ve ulaştım." ifadelerini kullandı.

Altay, gençlere de hedeflerini gerçekleştirme çağrısında bulunarak onlara açtığı spor kulübünde sahip çıkacağını kaydetti.

Demir yumruk lakaplı şampiyon boksör Altay, Mayıs 2018'de kazandığı Almanya Altın Kemeri'ni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna Hersek ziyareti sırasında hediye etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay