SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Türk antrenörlerin liglerin devam etmesine dair yorumları - Spor
İtalya Serie A, Spor

Türk antrenörlerin liglerin devam etmesine dair yorumları

NBA, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Serie A, Formula 1... Koronavirüs etkisini arttırıp sporu kesintiye uğratmaya ve en kötüsü de can almaya devam ediyor.

19.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 00:00
Türk antrenörlerin liglerin devam etmesine dair yorumları

NBA, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Serie A, Formula 1... Koronavirüs etkisini arttırıp sporu kesintiye uğratmaya ve en kötüsü de can almaya devam ediyor. İlk olarak Serie A ekibi Juventus’un stoperi Daniele Rugani’nin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla futbolcularda da kendisini gösteren virüs, dünyada pek çok ligin askıya alınmasına neden oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklamayla ülkemiz sınırlarında da resmî olarak ilk kez görülen virüs, liglerimizin oynanmasına henüz engel olmadı. Peki, seyircisiz oynama kararıyla ilgili bu işin fikri alınmayan aktörleri neler düşünüyor?

‘’Ciddi bir sıkıntı olduğu ortada. Sadece bizimle ilgili değil, bütün dünyanın yaşadığı bir sorun bu. Eğer seyircilerle ilgili bir karar alınmışsa buna tabii ki saygı duyuyorum ancak bir sorun varsa bu sorun bizim için de yok mu? Biz bu hafta Kayseri’ye 500 kilometre yol gittik. Birbirimizle temas hâlindeyiz. Yolda bir lokantada duruyoruz ve orada insanlarla temas hâlindeyiz. Masörlerimiz, fizyoterapistlerimiz sürekli olarak oyuncularla temas hâlinde. Bundan kaçma şansımız yok. Bunun sahadaki sonuçlarla alakası yok. Ben Kayserispor maçından önce, maçların ertelenmesine yönelik açıklama yaptım. İnsanlar işi hemen sıralamaya ve başka şeylere bağlıyorlar. Bu olayın ardındaki tek şey insan sağlığı. Başka bir şey söz konusu değil. Bazı arkadaşlarımız da keşke seslerini daha gür ve net şekilde çıkarabilseydi.’’

BTCTürk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman

‘’Sadece bu hafta oynanan maçların sonuçlarına bakarak bu durumun futbolcuları nasıl etkilediğini anlayabilirsiniz. Ev sahibi takımlar için sorun daha az çünkü kendi tesislerinde idman yapıyorlar. Önlemlerini alıp kendi sahalarında maçlarını oynuyorlar ancak deplasmana giden takımlar başıma bir şey gelmeden şuradan ayrılayım mantığında oluyor. Bunun önüne geçilme şansı yok. Biz, havaalanındaki riskten ötürü oyuncularımızı Denizli’ye otobüsle götürdük. Ama bu da bir çözüm değil. Burada çok ciddi bir durum söz konusu. Bu maçları oynatma kararı alıyorsunuz. Ancak ne bize soruyorsunuz ne de oyunculara. Erteleme kararının hemen alınması gerektiğini düşünüyorum ve kaçınılmaz son olarak bu karar alınacak. Bunu sadece futbol için söylemiyorum. Her sektörde bu kararların çok geç kalmadan alınması gerekiyor. İnsanlarımız da buna göre önlemlerini sıklaştırıp zorunda kalmadıkça evlerinden çıkmamalı.’’

Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu

‘’Maçların seyircisiz oynatılması işin bütün tadını kaçırıyor. Bu şekilde oynamak herkes için çok zor. Ancak şu an dünyada çok büyük bir kaos hâkim ve küresel bir sıkıntı var. Devletimizin vereceği karara saygı duymamız gerektiği fikrindeyim. Virüsle ve tedavisiyle alakalı ortada net bir şey yok. İnsanların kafasında da soru işaretleri mevcut ve herkes haklı olarak sağlığını düşünüyor. Bence bizim söyleyeceğimiz şeylerin çok da bir önemi yok. Biz burada biraz daha arka plandayız. Ben oynanmasından yanayım ama bir kişinin sağlığı bile her türlü maçtan daha önemli. Dediğim gibi karar nasıl çıkarsa çıksın biz ona saygı duyacağız.’’

İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında Süper Lig ve 1.Lig’in belli seviyelerde şartları iyileştirebileceğinden ancak daha alt liglerdeki takımların yaşaması muhtemel sıkıntılardan bahsetmişti. Peki, alt liglerde durum ne?

‘’Öncelikle alınan önlemlerden ötürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve devletimize teşekkür ediyorum. Bu, insanlık adına çok önemli bir durum. Sadece bizimle alakalı bir konu değil. Açıklanan tedbirlere herkesin uyması gerekiyor. Yetkililerin almış olduğu seyircisiz oynama kararı ilk başta uygulanan bir tedbirdi diye düşünüyorum. Yakın zamanda liglerin erteleneceğini ve doğru olanın da bu olduğu fikrindeyim. Tabii ki seyircilerin alınmaması kabul edilebilir bir tedbir ancak bizim birbirimizle temas etmeme gibi bir şansımız yok. Aslında üst ligde uygulanan tüm tedbirler aşağıda da uygulanıyor ama işin ekonomisi de farklı boyutta bildiğiniz gibi. Manisa özelinde biz zaten bir sıkıntı yaşamıyoruz ve kulübümüz tüm imkânlarıyla gereken önlemleri fazlasıyla alıyor. Ancak tedbirler konusunda federasyonun alt ligde zor durumda olan kulüplere yardım etmesi gerekiyor. Buralarda futbolcu kardeşlerimiz, antrenörlerimiz, yöneticilerimiz çok daha zor durumda mücadele ediyorlar.’’

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü’nün teknik direktörü Cihat Arslan

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu


Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aytaç Yalman koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Spor
Aytaç Yalman koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Spor
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Spor
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Spor
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı bir günde ikiye katlandı Spor
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı bir günde ikiye katlandı
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın 'koronavirüsten öldüğü' iddialarını yalanladı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili 'panik yaydığı' gerekçesiyle görevden aldı
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Ali Babacan Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin James Bond Rita Wilson Hülya Avşar Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Fatih Terim Bülent Uygun Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Almanya Vatandaş
Şu an buradasınız: Türk antrenörlerin liglerin devam etmesine dair yorumları - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 00:16:18. #1.15#
title