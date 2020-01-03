Türk Anex Tour Alman Neckermann'ı aldı

03.01.2020 00:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 00:14

İflas eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iştiraklerinden ünlü Alman seyahat firması Neckermann'ı Türk şirketi Anex Tour'un satın aldığı bildirildi.Eylül ayında iflasını ilan eden Thomas Cook'un iştiraklerinin satışı devam ediyor. Son olarak Türk seyahat şirketi Anex Tour'un Thomas Cook'un iştiraki Alman Neckermann Reisen'i satın aldığı duyuruldu. İflas sürecini yürüten kurumdan yapılan açıklamada satışın Noel'den önce kararlaştırıldığı ve Federal Rekabet Kurumu'nun onayına tabi olduğu belirtildi. Açıklamada "özellikle Rus pazarında güçlü olan" Anex Tour ile beraber Neckermann'ın "piyasadaki güçlü varlığının devam edeceği" vurgulandı.



Anex Tour daha önce Thomas Cook'un Almanya iştiraklerinden Öger Tours ve Bucher Reisen'i de satın almıştı. Federal Rekabet Kurumu bu satışa piyasada haksız rekabet yaratacak şekilde piyasa hakimiyeti yaratmayacağı için itiraz etmemişti.



178 yıllık şirketin iflası



İngiliz tur operatörü Thomas Cook şirketi kurtarmak için gerekli olan finansmanı bulamayınca Eylül ayında iflasını ilan etmiş, şirketin Almanya iştirakleri Öger Tours, Bucher Reisen, Neckermann ve Air Marin de şirketin tasfiye sürecine girmesi ile zor duruma düşmüştü.



178 yıllık bir geçmişe sahip olan Thomas Cook, iflasından aylar önce Brexit belirsizliği nedeniyle rezervasyonlarda yavaşlama olduğunu açıklamış ve bu durumun borç yükünü artırdığını duyurmuştu. Ancak şirketin kurtarılması için alacaklılar ve hissedarlarla yapılan görüşmeler sonuç vermeyince, firma yönetimi tarafından iflas başvurusu yapılmıştı.



Anex Tour'un Thomas Cook'un yüzde 8'ine sahip olduğu belirtiliyor.



AFP/ SSB,ET



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