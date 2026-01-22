Yerli Turistlerin Yurt İçi Seyahat Harcamaları Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyrekte seyahate çıkan yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,8 artarak 276 milyar 111 milyon 406 bin TL olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2025 yılı 3'üncü çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 3'üncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 21 milyon 548 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 artarak 27 milyon 99 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 230 milyon 818 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,5 gece oldu.

HARCAMALARIN YÜZDE 84,5'İNİ KİŞİSEL HARCAMALAR OLUŞTURDU

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,8 artarak 276 milyar 111 milyon 406 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 84,5'ini 233 milyar 450 milyon 256 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 15,5'ini ise 42 milyar 661 milyon 150 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 10 bin 189 TL oldu.

Harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 29,4 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 23,8 ile konaklama harcamaları ve yüzde 19,3 ile ulaştırma harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 31,6, konaklama harcamalarında yüzde 54,6 ve ulaştırma harcamalarında ise yüzde 25,7'lik artış görüldü.

EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALINDI

Seyahate çıkış amaçlarında 'Yakınları ziyaret' amacı ile yapılan seyahatler yüzde 47,9 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 46,2 ile 'Gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise yüzde 2,5 ile 'Sağlık' yer aldı. Seyahate çıkanlar 132 milyon 394 bin geceleme sayısı ile en çok 'Arkadaş veya akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 51 milyon 509 bin geceleme ile 'Kendi evi' yer alırken, 'Otel' 26 milyon 348 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.