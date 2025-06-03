Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Alanya'ya 1801 Turist Getirdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer çoğunluğu İngiliz 1801 turisti şehre getirdi.

Bahama bandıralı, 265 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer, Marmaris'ten yola çıktı. Çoğunluğu İngiltere vatandaşı olmak üzere toplamda 1801 turist ve 744 personelin bulunduğu gemi bu sabah Alanya Limanı'na demirledi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek ilçe merkezine dağıldı. Kruvaziyerin saat 18.00'de Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.