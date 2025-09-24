Haberler

Kuşadası'na 4 Kruvaziyer Gemisi İndi, 13 Bin 750 Turist Geldi

Kuşadası'nda 4 kruvaziyer gemisi, çoğunluğu ABD'li 13 bin 750 turisti denizden getirdi. Turistler Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti, ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyer gemisi denizden çoğunluğu ABD'li 13 bin 750 turist getirdi. Turistlerin bir bölümü turlarla Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'niz ziyaret etmeye giderken ilçe merkezinde kalanlar turistik çarşıları dolaşıp, alışveriş yaptı.

Kuşadası Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde Marshall Adaları bayraklı 'Vista', İtalya bayraklı kruvaziyer 'Aida Blu', Bahama bayraklı 'Odyssey Of The Seas' ve Malta bayraklı 'Celebrity Equinox' isimli kruvaziyerler yanaştı. Gemilerden çoğunluğu ABD'li 13 bin 750 yolcu indi. Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti. Kuşadası'nda kruvaziyer turizminin eylül ayında da hareketli geçiyor olması esnafın da yüzünü güldürdü.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
