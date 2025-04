Kamil Koç, Diyarbakır'daki Sefer Sayılarını Artırdı

SEYAHAT firması Kamil Koç, Diyarbakır'daki sefer sayılarını artırmak için yeni bir iş birliği yaptığını duyurdu. Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, "Yeni güç birliğiyle Diyarbakır'daki hizmet ağımızı genişlettik. Sefer sayılarını artırarak bölgedeki yolcularımıza daha konforlu, güvenli ve erişilebilir bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Nisan ayından itibaren Diyarbakır'daki sefer sayılarını artırdıklarını açıklayan Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, "Kamil Koç olarak, yeni yatırım ve iş birliklerimizle hizmet kalitemizi Türkiye'nin her yerine taşımayı sürdürüyoruz" dedi.

'HİZMET KALİTEMİZİ ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ'

Türkyılmaz, yeni güç birlikleriyle seyahat ağlarını genişletmeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Kamil Koç olarak, yeni yatırım ve iş birliklerimizle hizmet kalitemizi Türkiye'nin her yerine taşımayı sürdürüyoruz. Mardin, Şırnak ve Iğdır'ın ardından şimdi de Diyarbakır'da yeni bir iş birliğini hayata geçirdik. Diyarbakır, turizm potansiyeli, stratejik konumu ve büyüklüğüyle yalnızca bölgesinin değil, Türkiye'nin de en önemli şehirlerinden biri. Buradan ülkemizin dört bir yanına yoğun bir seyahat talebi var. Bu talebi karşılamak için iş birliği gerçekleştirdiğimiz değerli iş ortaklarımız; Ali Kadri Çapa ve oğulları Mehmethan, Seyithan Çapa olmak üzere Diyarbakır'daki tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu önemli birleşmenin Diyarbakır halkı ve Türkiye'nin her yerindeki yol arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz. 1926 yılında Türkiye'nin ilk seyahat markası olarak çıktığımız yolda hedefimiz; 100. yılımızda Kamil Koç'un hizmet kalitesini ülkemizin her köşesine taşımak. Bunun için de iş ortağımız Flix'in global gücünden aldığımız destekle yolumuza güçlü adımlarla devam ediyoruz."