Bakan Şimşek: 2025'te 64 Milyar Dolar Turizm Geliri Hedefliyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2025 yılında 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1'inci çeyrek turizm geliri istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel mal ticaretinde artan riskler hizmet ihracatının önemini daha da artıyor. İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm gelirleri cari dengedeki olumlu seyri destekliyor. 2025 yılında 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.