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Antalya'da bu yıl 18 milyon ziyaretçi hedefi

Antalya'da bu yıl 18 milyon ziyaretçi hedefi
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her yılı yeni bir rekorla geride bıraktığımız turizmin başkenti Antalya'da bu yıl 18 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her yılı yeni bir rekorla geride bıraktığımız turizmin başkenti Antalya'da bu yıl 18 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulunduklarını ve son durumu yerinde incelediklerini belirtti. Ersoy, "Antalya'mızın 2025'i de rekorlarla dolu kapatması için yoğun çalışmalarımız sürüyor. Her yılı yeni bir rekorla geride bıraktığımız turizmin başkenti Antalya'da bu yıl 18 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Ülkemizin turizmdeki başarısını yeni başarılarla taçlandırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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