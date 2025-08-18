Antalya Havalimanı'nda Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu

Antalya Havalimanı'nda Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
16 Ağustos Cumartesi günü Antalya Havalimanı, uçak ve yolcu trafiğinde tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaştı. 230 bin 2 yolcu ve 1234 uçak trafiği kaydedildi.

ANTALYA Havalimanı'nda, cumartesi günü tüm zamanların uçak ve yolcu trafiği rekoru kırıldı. Havalimanında, 16 Ağustos'ta 230 bin 2 yolcu ağırlandı, 1234 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Antalya Havalimanında, 16 Ağustos Cumartesi günü uçak ve yolcu trafiğinde tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşıldı. Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda 203 bin 2 yolcu (207 bin 661 dış hat, 22 bin 341 iç hat) yolcu ağırlanırken, 1234 uçak trafiği (1094 dış hat, 140 iç hat) yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
500
