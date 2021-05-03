Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek
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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek

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Tam kapanma sonrası koronavirüs vakalarının düşmesi beklenirken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ersoy, "Tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek. Bu sayıya düşebilirsek 30 milyon hedefimizi hala koruyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kısıtlamaların kaldırılması için sınırın 5 bin vaka olduğunu açıklamıştı.

Türkiye'nin turizmde bu yılki hedefi ile ilgili soruları yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için çok daha sıkı önlemler aldığını belirtti.

Sözcü'nün Reuters'tan aktardığına göre; Ersoy, "Vaka sayılarındaki düşüşün bu hafta daha da hızlandığını görüyoruz. Tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek. Hedefimiz, 1 Haziran itibarıyla turist trafiğini açmak için 17 Mayıs'tan sonra vaka sayısı olarak 5 binin altına inmek. Bu sayıya düşebilirsek 30 milyon hedefimizi hala koruyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, SINIRI BELİRLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından tam kapanma dönemine geçileceğini açıklamış ve kısıtlamaların kaldırılması için sınırı vermişti. Erdoğan, "Ramazan bayramının ardından iyi bir sürece girmemiz için rakamların çok daha aşağı düşmesi şart. Vakaları 5 binin altına düşürmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek
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