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Turgutluspor'u zor maç bekliyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
Turgutluspor'u zor maç bekliyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 23'üncü hafta maçında pazar günü deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak olan Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay, zor bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 23'üncü hafta maçında pazar günü deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak olan Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay, zor bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini söyledi. Gülay, " Futbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrası hafta içi mesaisinde karşılaşacağımız Sarıyer maçının ileri bir tarihe ertelenmesi tüm programımızı değiştirdi. Bu bizim için takımımıza geç katılan oyuncuların hazırlanması için bir avantaj oldu. Diğer taraftan ise Bayburt maçının ardından deplasmana gitmemiz ise dezavantaj oldu. Pazar günü sezon başı büyük bütçelerle şampiyonluğa kurulan, her bölgede özellikli oyuncuları olan hedefli bir takımla zor bir maç bizi bekliyor. Tek hedefimiz puan veya puanlar Çorum'dan mutlu dönmek. Oyuncularımız  her maça, her hafta final maçı gözüyle ve sorumluluğu ile hazırlanıyor. Hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanıp, Turgutlu'ya iyi bir skorla döneceğiz" dedi.

Turgutluspor, maç öncesi kahvaltıda bir araya geldi.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı - Spor

Çorum Belediyespor, Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Pazar, Spor, Haber

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