Turgutluspor Mustafa Emirhan Özyaşar ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turgutluspor Mustafa Emirhan Özyaşar ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

Turgutluspor Mustafa Emirhan Özyaşar ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor Teknik Direktör Kazım Akgün ile anlaşma sağladıktan sonra transfer çalışmalarına hız verdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor Teknik Direktör Kazım Akgün ile anlaşma sağladıktan sonra transfer çalışmalarına hız verdi. Turgutluspor, Ankara Demirspor forması giyen Hakan Turan'ın ardından Altınordu'dan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Mustafa Emirhan Özyaşar ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesislerinde Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile bir araya gelen genç oyuncu, Turgutluspor'un formasını giyerek resmi sözleşmeye imza attı. Turgutluspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Mustafa Emirhan Özyaşar, "Burada olmaktan son derece memnunum. Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Bu forma için savaşıp, takımımın başarısı için canla başla mücadele edeceğim." dedi.

Mustafa Emirhan Özyaşar gibi gelecek vadeden bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, "Yeni sezon öncesi transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Hedefimiz hem kaliteli bir kadro kurmak hem de geleceğin takımını oluşturmak. Onun için transfer edeceğimiz oyunculara dikkat ediyoruz. Mustafa Emirhan Özyaşar'da hem kalitesi ile hem de kişiliği ile Turgutluspor'a çok şey katacak bir oyuncu. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. - MANİSA

Turgutluspor Mustafa Emirhan Özyaşar ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
TFF: 'Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız.'
TFF: "Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Deniz Akkaya Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turgutluspor Mustafa Emirhan Özyaşar ile 2 yıllık anlaşma imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 15:47:52. #1.15#

title