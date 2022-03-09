Turgutluspor'da teknik direktör Gülay ile yollar ayrıldı - Haberler

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Turgutluspor'da teknik direktör Gülay ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor'da teknik direktör Gülay ile yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bugün evinde Sarıyer'e 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay ile yollar ayrıldı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bugün evinde Sarıyer'e 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası, devre arası takımın başına getirilen Nazım Gülay ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Nazım Gülay hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Sarıyer, Gülay, Spor, Haberler

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