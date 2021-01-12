Turgutluspor'da Mert de gitti
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Turgutluspor'da Mert de gitti

12.01.2021 15:50 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:53
Turgutluspor'da Mert de gitti

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 36 puanla üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da ara transfer döneminde takımdan ayrılıklar sürüyor.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 36 puanla üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da ara transfer döneminde takımdan ayrılıklar sürüyor. Sol bek Burak Yılmaz ve geçen sezon 3'üncü Lig'deki Play-Off şampiyonluğunun önemli isimlerinden stoper Mehmet Kuruoğlu'nun ayrıldığı Turgutlu'da Mert Özyıldırım da kulübe veda etti.

Mert, yönetimle karşılıklı anlaşıp sözleşmesini feshetti. Sezon başından bu yana yönetimden istifaların da yaşandığı Turgutluspor'da dün görevinden ayrılığını bildiren Asbaşkan Ahmet Karadağ, istifa eden dördüncü isim oldu. Taner Kestaneci başkanlığındaki yönetimde Fahrettin Solmaz, Dilek Öner ve Gökhan Düzkaya, daha önce görevlerinden istifa etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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