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Turgutluspor'da Mahmut Boz inanıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor'da Mahmut Boz inanıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 3 maçından puan alamayan Turgutluspor'un tecrübeli stoperi Mahmut Boz, çıkışa geçeceklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 3 maçından puan alamayan Turgutluspor'un tecrübeli stoperi Mahmut Boz, çıkışa geçeceklerini söyledi. Mahmut, cumartesi günü iç sahada oynayacakları Çorum FK maçını kazanarak, galibiyeti taraftarlara hediye etmek istediklerini belirtti. Bahaneleri geride bırakmak zorunda olduklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Geç toplandık. Transferler geç geldi. Yeni takımız. Bunun gibi bir sürü bahane var ama artık bu bahaneler bitti. Kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Bu maçı kazanıp taraflarımıza hediye etmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz yerden kimse memnun değil. Bu gidişatı iyiye çevirmek durumundayız. Bunu başaracak güce ve kadroya sahibiz" dedi.

Mahmut Boz, taraftarların kendilerine destek olmalarını isteyerek, "Biliyorum kolay değil, zor. Aldığımız kötü sonuçlar hepimizi derinden üzüyor. Antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Kolay bir şey değil. Taraftarlarımızın da çok üzüldüğünü biliyoruz. Emin olsunlar biz onlardan daha çok üzülüyoruz. Bu işin üstesinden geleceksek taraftarıyla, yöneticisiyle, hocasıyla, futbolcusuyla birlik olmamız gerekiyor. Bu şehir hepimizin şehri. Bu takım hepimizin takımı. Birlikten güç doğar. Şimdi destek zamanı. Taraftarımızdan Çorum FK maçında bizlere destek olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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Haber: Turgutluspor'da Mahmut Boz inanıyor - Haberler Spor
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