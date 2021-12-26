Turgutluspor'da Gerin gitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldığı serinin ardından Serik Belediyespor'a deplasmanda 3-0 yenilip, evinde düşme hattındaki Kahramanmaraşspor'la golsüz berabere kalarak devreyi 22 puanla tamamlayan Turgutluspor'da teknik direktör Atila Gerin dönemi bitti. Kırmızı-siyahlıları sezonun ilk haftaları sonrası Kazım Akgün'ün ayrılmasıyla devralan tecrübeli teknik adamla ilk yarı tamamlandıktan sonra bir araya gelen yönetim, takımın mevcut durumu ve geleceği hakkında görüşme ve değerlendirmeler gerçekleştirdi. Gerin ile yapılan bu görüşmelerin neticesinde karşılıklı anlaşarak yol ayrımına gidildi.

Başkan Ahmet Daşkan yaptığı açıklamada, "Değerli teknik direktörümüz Atila Gerin ile takımımızın mevcut durumu ve geleceği hakkında muhtelif görüşme ve değerlendirme gerçekleştirdik. Değerli hocamız ile yapmış olduğumuz bu görüşmelerin neticesinde futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık. Bu yaklaşımı samimiyetle ve anlayışla karşılayan Atila Gerin'e bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ederim. Bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimi sunar, yolunun açık olmasını temenni ederim" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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