Turgutluspor'da Erdoğan döndü

TFF 2'nci Lig takımlarından Turgutluspor, geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Erdoğan Kaya'yı 1 yıl daha kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 2'nci Lig takımlarından Turgutluspor, geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Erdoğan Kaya'yı 1 yıl daha kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile bir araya gelen 20 yaşındaki stoper, kırmızı-siyahlı kulüple yeni sözleşme imzaladı. Turgutluspor formasıyla geçen sezon ikinci yarıda 12 maçta görev alan Erdoğan, "Burada çok güzel maçlar çıkardım. Yeni teklifi düşünmeden kabul ettim. Mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte kulübümüzün başarısı için sahada canla başla mücadele edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı