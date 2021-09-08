Turgutluspor'da çifte imza
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Turgutluspor'da çifte imza

Turgutluspor'da çifte imza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında deplasmanda Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Turgutluspor çifte transfere imza attı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında deplasmanda Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Turgutluspor çifte transfere imza attı. Kırmızı-siyahlılar Kasımpaşa'dan 21 yaşındaki sol bek Berk Çetin 1 yıllık kiralık ve Almanya Wuppertaler SV takımından 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Osman Gençal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

İmza sonrası konuşan Berk, "Burada olduğum için çok mutluyum. Hedefleri olan bir camiaya geldim. Takımımın başarısına katkıda bulunmak için canla başla mücadele edip, bana güvenen insanları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.Burak ise, "Hedefleri olan bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ile tanıştım. Hepsi sıcak kanlı ve cana yakın insanlar" diye konuştu. 


Turgutluspor'da çifte imza
Turgutluspor'da çifte imza
Turgutluspor'da çifte imza
Turgutluspor'da çifte imza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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