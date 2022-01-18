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Turgutluspor'da bir imza daha

Turgutluspor'da bir imza daha
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya Sivas Belediyespor yenilgisiyle başlayan Turgutluspor, ara transferde Serik Belediyespor'dan stoper Ahmet Şahbaz'ı renklerine bağladı.

SİVAS (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya Sivas Belediyespor yenilgisiyle başlayan Turgutluspor, ara transferde Serik Belediyespor'dan stoper Ahmet Şahbaz'ı renklerine bağladı.

Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'ndeki kulüp binasında düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticiler katıldı. Kariyerinde daha önce Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor, 1'inci Lig'de Alanyaspor forması giyen 31 yaşında Ahmet, Turgutluspor'un ara transferde kadrosuna kattığı 7'nci isim oldu.


Turgutluspor'da bir imza daha

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Ahmet Şahbaz, Turgutluspor, Sivas, Spor, Haber

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