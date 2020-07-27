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Turgutlu, şampiyonu karşılamaya hazır

Turgutlu Belediyesi, 2. Lige yükselmek için kıran kırana mücadele eden ve Karşıyaka ile dün gerçekleşen Play-Off Final maçı sonucunda şampiyon olan Turgutluspor'u karşılamak için hazırlıklarını tamamladı.

Turgutlu, şampiyonu karşılamaya hazır
27.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:18

Turgutlu Belediyesi, 2. Lige yükselmek için kıran kırana mücadele eden ve Karşıyaka ile dün gerçekleşen Play-Off Final maçı sonucunda şampiyon olan Turgutluspor'u karşılamak için hazırlıklarını tamamladı.

Antalya'da şampiyonluk kupasını kaldırarak taraftarlarına ve tüm Turgutlulara şampiyonluk sevinci yaşatan Turgutluspor bu akşam 20.30'da Turgutlu'da olacak. Turgutluspor ekibi ile birlikte Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve tüm Turgutlu halkı şampiyonluk kupası ile birlikte şehir turu atacak. Şampiyonluk kutlamalarından önce ise Atatürk Bulvarının birçok noktasına Turgutluspor Bayrakları asılarak hazırlıklar tamamlandı.

Şampiyonluk kutlamaları ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kutlamalar sırasında havai fişek kullanılmaması, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi ricasında bulunarak "Antalya'da şampiyonluğa ulaşarak 2. Lige yükselen Turgutlusporumuz ile birlikte 20.30'da Turgutlu'da olacağız ve şampiyonluk kupasıyla birlikte şehir turu atacağız. Kutlamalarımız sırasında havai fişek kullanılmamasını ve sosyal mesafe ile maske kurallarına uyulmasını hemşehrilerimizden rica ediyorum. Şampiyonluk kutlamamıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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